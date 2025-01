Ricostruzione mura: "Accesso alla Ztl"

Coalizione Volterra Civica, in virtù dei lavori alle mura di San Felice, chiede all’amministrazione comunale di spegnere il varco elettronico di San Francesco. Già al secondo giorno di chiusura di viale Lorenzini abbiamo dovuto assistere al caos della viabilità, a seguito del primo incidente a Docciola – si legge in una nota – Per questo motivo chiediamo al sindaco Santi di lasciare libero l’accesso alla ztl anche dal varco di San Francesco, almeno per la durata del cantiere. Una durata che abbiamo notato essere decisamente lunga, con la precedenza che è stata data unicamente al cantiere. Non vogliamo entrare nel merito di scelte tecniche, discutibili, sulla chiusura totale della strada, ma vogliamo chiedere di limitare i disagi, rendendo libero l’accesso da San Francesco. Ad oggi non è comprensibile la scelta effettuata senza tener conto delle varie necessità di lasciare aperta Porta a Selci, ma non Porta San Francesco".