Riapre la piscina comunale: "Grande orgoglio"

Una grande partecipazione di cittadini, bambini e famiglie ha accolto la riapertura della piscina comunale di Casciana Terme. Il momento era atteso da anni e per questo in tanti non hanno voluto perderselo. La piscina inserita nel complesso sportivo Armando Picchi era chiusa dal 2016 per la necessità di adeguamenti alle strutture e agli impianti. Adeguamenti per 1milione 130mila euro che sono stati ora realizzati grazie all’intervento della Regione Toscana, 360mila euro, ai fondi del Pnrr, 90mila euro e ad un grande sforzo economico del comune, 680mila euro, che ha voluto riportare in vita un pezzo importante per la vita sociale di Casciana Terme.

"Restituiamo con grande orgoglio alla cittadinanza la piscina comunale – ha detto il sindaco Mirko Terreni – l’investimento fatto è significativo anche per il nostro bilancio, ma sappiamo di consegnare un impianto completamente riqualificato, maggiormente sostenibile, accogliente ed esteticamente molto bello. Ringrazio la Regione da sempre attenta alle esigenze del territorio – ha aggiunto Terreni – e anche in questa occasione ha dato un contributo significativo per la realizzazione dell’opera, così come la ditta esecutrice dei lavori, Tommasini costruzioni di Pontedera, e tutte le altre aziende che a vario titolo hanno contribuito a questo risultato. E infine il nuovo gestore, l’Athena Sporting Club, consolidato operatore economico in questo ambito della Valdera". Gestore che crede nell’attività della piscina tanto da aver sopportato da parte sua un considerevole investimento.

Giuseppe Pino