Riapre la passerella: "Caso strumentalizzato"

Riapre passerella ciclopedonale sul canale Collettore in Località Ponticelli. Lo annuncia il sindaco Del Grande. Sulla struttura era stato imposto il divieto di transito pedonale il 6 giugno scorso a seguito della segnalazione da parte di un cittadino, che di passaggio con mezzo ciclomotore, aveva udito un grosso rumore metallico attribuibile alla passerella,chiedendo l’intervento dei vigili del Fuoco. Oltre a loro, intervennero polizia municipale e protezione civile. I vigili del fuoco avevano disposto la chiusura preventiva per motivi di sicurezza pubblica, nonostante che, dal sopralluogo non fosse stata rilevata alcuna anomalia alla struttura, confermata dal successivo verbale degli stessi.

In sinergia con l’ufficio tecnico comunale, per la verifica della struttura sono stati tempestivamente incaricati due tecnici professionisti: il progettista strutturale della passerella ed un topografo. Dagli approfondimenti effettuati, anche strumentali – spiega una nota – non sono stati rilevati segnali di instabilità dei giunti, quindi non presentando carenze strutturali né tantomeno anomalie, la struttura è risultata idonea allo scopo per cui è stata progettata e realizzata.

Il sindaco dice: "Come già risposto in sede di consiglio comunale, tengo a precisare che il rumore udito sarebbe potuto provenire anche da altro luogo, perché nelle vicinanze della struttura c’è una falegnameria, con uno scarrabile che avrebbe potuto provocare un tale rumore metallico". "Quello che mi piaceva puntualizzare è che sia stato strumentalizzato l’accaduto a pochi giorni dalle elezioni europee. Infine voglio chiarire che questa passerella ha una concezione totalmente diversa rispetto a quella interessata dal crollo, in fase di costruzione del 16 febbraio 2021. In quel caso il crollo avvenne a causa di un cedimento strutturale". "L’attuale passerella è stata realizzata da un nuovo progettista, con una nuova tipologia strutturale – conclude Del Grande – con differenti materiali e collaudata addirittura per carichi ben superiori al semplice passaggio pedonale. Quindi la passerella è tornata ad essere fruibile".

