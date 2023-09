Riaperto lo sportello postale di Volterrasportello anche di pomeriggio

VOLTERRA

Sportello postale aperto anche di pomeriggio in Piazza dei Priori a Volterra. "Grazie al lavoro di questa amministrazione – rivendica il sindaco Giacomo Santi – abbiamo ricevuto la comunicazione che a partire dal 18 settembre 2023 lo sportello di Poste Italiane di Piazza dei Priori riaprirà anche in orario pomeridiano". L’ufficio aveva visto ridotto il proprio orario in epoca pandemica a causa dei vari lockdown. Un orario che non era ancora tornato quello di un tempo, nemmeno una volta finita l’emergenza sanitaria. "A seguito delle riaperture decise a livello nazionale – spiega ancora il primo cittadino – l’amministrazione comunale si era mossa da subito per chiedere il ripristino dell’orario pre-pandemia. Durante questo periodo, era stato anche richiesto e ottenuto che lo sportello si dotasse di nuove porte di accesso per permettere agli utenti di usufruire del bancomat".

Una situazione che aveva creato non pochi malumori tra l’utenza che si era vista togliere un servizio importante per la comunità di Volterra in un punto assolutamente centrale della città. "Oggi – conclude Santi – vediamo il frutto di questo lavoro. Un risultato per il quale si ringraziano tutti i soggetti che hanno contribuito ad ottenere questo obiettivo e, in particolar modo, il dottor Paolo Pinzani, responsabile delle relazioni istituzionali per l’area Toscana, Umbria, Marche ed Emilia Romagna e lo Spi Cgil per il supporto dato".

A partire da lunedì 18 settembre l’ufficio postale tornerà quindi ad avere gli orari di un tempo, a essere aperti di pomeriggio come accadeva prima che la pandemia sconvolgesse le abitudini e la vita di tutti noi.