Riaperta la Sp48 del Montevaso. Effettuati i lavori

E’ stata riaperta al traffico veicolare e pedonale la Sp48 del Montevaso nel tratto compreso tra l’abitato di Chianni e l’innesto della Sp 55 Pian del Pruno che era stata interdetta al traffico per i lavori a cura della Provincia di Pisa. "Un importante intervento del valore di circa 70mila euro è stato fatto dalla Provincia - dice il presidente Massimiliano Angori -: è bene ricordare, infatti, che a causa del maltempo che interessò il territorio pisano tra fine febbraio e inizio marzo, si era innescato un cedimento differenziale"". Le lavorazioni sono consistite nella realizzazione di un’opera di sostegno con tre ordini di gabbioni e successiva ricostruzione del corpo stradale. Adesso la strada sarà riaperta alla viabilità, e, nella prossima settimana, saranno eseguite le operazioni di rifinitura e di bitumatura.

"Ringrazio la provincia di Pisa per il grande lavoro fatto, purtroppo prolungato a causa della situazione meteo di ottobre che – dice il sindaco Giacomo Tarrini – oltre a non dare modo di lavorare, ha causato un ulteriore smottamento che ha complicato la realizzazione dell’intervento. Al momento riapre con fondo sterrato in senso alternato con semaforo".