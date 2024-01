Restyling dei Centri Storici: Confcommercio Pisa al Lavoro da 10 Anni

"L’idea del restyling dei centri storici è una prerogativa per Confcommercio perché più interessanti e vivibili sono i centri più è facile che nuovi imprenditori decidano di investire in essi". Lo dice Alessandro Simonelli, presidente Area Vasta Confcommercio Pisa a proposito dei lavori di ristrutturazione di piazza della Repubblica a Ponsacco. "Fu proprio Confcommercio, nel lontano 2009, a chiedere all’allora sindaco Cicarelli di puntare su una riqualificazione del territorio e infatti i primi lavori di riqualificazione iniziarono dal viale I Maggio – ancora Simonelli – Nel primo mandato Brogi sono state riqualificati alcuni palazzi comunali in centro e spostato servizi al cittadino sempre in centro oltre che a investire come comune e creare incentivi per le nuove aperture in corso Matteotti. Nel 2019, a governo della città appena insediato, il consiglio direttivo di Confcommercio locale presentò al Comune un progetto di restyling del centro che fu accettato dall’amministrazione che dette mandato interno ed esterno a tecnici qualificati. Il progetto fu presentato nel 2023, con modifiche successive per le criticità fatte notare dai cittadini. Quindi chi dice che l’amministrazione comunale in questi 10 anni non ha reso partecipi i principali attori dei progetti per migliorare la città di Ponsacco non dice il vero".