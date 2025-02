"Reintegrata la dipendete sospesa"

E’ stata reintegrata alla Biancoforno una dipendente che era stata sospesa per motivi disciplinari. "La forza del dialogo premia", dicono Fai e Felsa Cisl di Pisa presenti all’incontro insieme alla rsa. "La Flai Cgil aveva rinunciato a sedersi allo stesso tavolo come forma di protesta per la dipendente sospesa tesserata Cgil - dice Massimiliano Gori segretario regionale Fai Cisl -. Per noi questo non conta: tutti i lavoratori, aldilà della tessera sindacale, sono importanti. La nostra cultura ci porta sempre alla scelta della via del dialogo". "Oltre alla richiesta della revoca della sospensione della dipendente che ha ripreso ieri a lavorare - continua Gori - abbiamo trovato alcune importanti convergenze con la Biancoforno, riguardanti la gestione dell’orario di lavoro e l’erogazione dei buoni pasto, che abbiamo già condiviso, con i lavoratori in assemblea". Inoltre, sottolinea ancora la Cisl, novità anche per i lavoratori interinali che, quando verranno assunti, manterranno l’anzianità di servizio maturata. "L’ ipotesi di accordo, oltre a dovere passare dall’approvazione dei lavoratori, è stata inviata anche alla Flai Cgil per un confronto costruttivo", conclude Gori. Alessio Nasoni, segretario Felsa Cisl: "è importante provare a ripristinare un clima sereno all’interno dell’azienda e la condizione della revoca della sospensione della lavoratrice era per noi il punto di partenza senza alcuna discussione".

C. B.