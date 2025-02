Regolamento antenne telefonia. Il Comune individua altre sette aree

CASTELFRANCOIl Comune ha aggiornato il regolamento per l’installazione di impianti di telecomunicazioni (5G). Sette i nuovi siti individuati: 3 a Orentano, 1 a Villa Campanile, 1 a Chimenti e 2 nella zona industriale. I nuovi potenziali spazi per le antenne sono prevalentemente su suolo pubblico. Finora le aree per le antenne erano due a Orentano e cinque a Castelfranco. "Un regolamento che doveva essere approvato per legge – dice l’assessore all’ambiente Nicola Sgueo – e che serve a prevenire una situazione di deregolamentazione. E’ evidente che siamo di fronte a due questioni che potenzialmente vanno in conflitto tra loro, da un lato il diritto alla salute, qualora fosse dimostrato che le antenne siano nocive, il diritto a non avere gli impianti di ripetizione nella prossimità di casa e tutti gli altri diritti fondamentali che ne discendono e dall’altro un interesse legittimo. Perché poi alla fine tutto si riduce a questo. Proprio perché siamo di fronte a questa conflittualità strisciante, ritengo che il regolamento debba in qualche modo mediare e contemperare tra le due istanze in un meccanismo di bilanciamento degli interessi e dei diritti"."Proprio per questo abbiamo ribadito nei primi articoli del documento l’importanza del monitoraggio sulle emissioni e sul livello di esposizione al campo elettromagnetico, la tutela e l’armonizzazione dello sviluppo delle reti telefoniche, la vigilanza su un corretto insediamento urbanistico e paesaggistico dei tralicci, la minimizzazione dell’esposizione al campo elettromagnetico nei siti individuati come sensibili, a cominciare dalle scuole", conclude Sgueo. Il nuovo regolamento comunale innalza i limiti di emissione del campo elettromagnetico generato dagli impianti per le telecomunicazione portandoli da 6 volt per metro (tutti gli impianti di Castelfranco sono sotto questa soglia) a 15 volt per metro.