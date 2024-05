Regata, sagra e antiche tradizioni. Da oggi il paese è in festa

CALCINAIA

Sta per entrare nel vivo il mese cruciale in cui si concentrano le manifestazioni più importanti e tradizionali di Calcinaia. Questi eventi, organizzati dal consiglio della Deputazione Santa Ubaldesca con la collaborazione dei Rioni e il patrocinio del Comune di Calcinaia, rappresentano un momento significativo per la comunità locale. "Quest’anno - esordisce il presidente della deputazione, Nicola Reali - il Maggio calcinaiolo vedrà un evento molto importante, dato che ricorre il centenario della traslazione delle spoglie di Sant’Ubaldesca da Pisa a Calcinaia, suo paese di origine. Inoltre la Sagra della nozza giungerà alla sua 47esima edizione, mentre la regata storica alla 187esima, esistendo da quasi due secoli". I festeggiamenti avranno oggi, alle ore 19, in piazza Indipendenza con l’apertura della 47ª Sagra della nozza, a seguire, alle ore 21:30, si esibiranno i Killer Queen italian official Queen performers, che condurrà il pubblico in un emozionante viaggio attraverso i più grandi successi della leggendaria band britannica. "Il calendario di questa edizione - prosegue la vicepresidente della deputazione, Sara Liberto - è stato pensato con un focus proprio sulla data di domenica 26 maggio, dedicata a Sant’Ubaldesca. La celebrazione della funzione solenne alla cattedrale di Pisa, grazie all’Arcivescovo Benotto, mette ancora più in luce il legame tra Calcinaia e Pisa, dove la Santa ha vissuto per molti anni". In questa edizione del Maggio calcinaiolo, uno dei momenti culminanti sarà rappresentato dalla processione in onore di Santa Ubaldesca, che celebra il centenario della traslazione delle sue spoglie mortali da Pisa a Calcinaia. La serata proseguirà con uno spettacolo di fuochi pirotecnici sopra le acque dell’Arno.