Regali in pediatria. Il Pontedera Calcio con i bambini malati: "Una giornata speciale"

Mettere a disposizione la propria (buona) immagine pubblica per regalare qualche momento di felicità a chi ne ha più bisogno. Come i piccoli ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale Lotti, che ieri mattina si sono visti consegnare – dalla porta d’ingresso, non dal camino – una ricca calza della Befana, con annesso gradito gadget. La prima omaggio della Lega pro di Serie C, presente con il presidente Matteo Marani (accompagnato dall’addetto stampa Paolo Nacarlo) il secondo (una borraccia griffata) dell’Us Pontedera, intervenuta con il presidente Simone Millozzi, il direttore organizzativo Andrea Bargagna, il general manager Luca Serraglini, l’addetto stampa Luca Leggerini e due calciatori, Cristian Cerretti e Leonardo Uva, che hanno materialmente consegnato i doni. E’ stato dall’intesa di queste due realtà che è nata questa lodevolissima iniziativa benefica, realizzata grazie alla piena disponibilità dei medici responsabili e riuscita a far trascorrere un’Epifania per quanto possibile un po’ più spensierata ai bambini malati. "Quando a metà dicembre ci siamo sentiti con Bargagna – ha rivelato orgoglioso Marani – ed abbiamo capito che c’era la possibilità di fare questa cosa, non c’è stato un attimo di esitazione. Questa è davvero una iniziativa indispensabile".

Sulla bontà dell’evento nessun dubbio anche da parte di Millozzi: "E’ giusto sottolineare la vicinanza della nostra società non solo nel calcio, ma anche nel tessuto sociale cittadino". "Il calcio – ha aggiunto Bargagna – è un moltiplicatore di emozioni e ben vengano eventi semplici come questo se servono a dare attenzione ad un reparto che ha bisogno di essere supportato, anche moralmente". Per il personale medico sono intervenuti il direttore sanitario del Lotti, Luca Nardi, il direttore di pediatria Giovanni Suriano, Davide Traballoni responsabile del servizio infermieristico e il coordinatore infermieristico Monica Guarguagli, "Come ospedale – si è espresso Nardi - siamo attenti alla società che ci circonda e a chiunque si interessa a noi. Per questo siamo davvero contenti, a prescindere dal regalo". "Siamo onorati che il presidente Marani sia venuto qui in un giorno simile – ha concluso Suriano - senz’altro questa iniziativa ha spezzato la monotonia della giornata dei bambini".

Stefano Lemmi