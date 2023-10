Referendum. Gli incontri del no

Un calendario di incontri che da adesso fino a dicembre porterà nelle sale cittadine a discutere sulla fusione tra Peccioli e Lajatico. Il comitato Lajatico non è fusione ha pubblicato tutti gli appuntamenti in programma fino alla data del referendum, 10 e 11 dicembre. Venerdì 3 novembre l’assemblea si terrà a San Giovanni alle 21.30, domenica 5 alle 11 di mattina il ritrovo è invece a Lajatico in piazza Vittorio Veneto. E ancora venerdì 10 novembre alle 21.30 alle ex scuole della Sterza, venerdì 17 novembre a San Giovanni, venerdì 24 novembre al teatro comunale di Lajatico, venerdì 1 dicembre all’ex teatro di Orciatico mentre giovedì 7 dicembre alle 21.30 la fusione diventerà un talk al comunale di Lajatico. "Il Comitato Lajatico non è… fusione – scrivono – ha richiesto espressamente al consiglio comunale un incontro con la cittadinanza. Siamo, quindi, in attesa della conferma da parte del sindaco e dei consiglieri tutti".