"Recupero della ferrovia Volterra-Saline: lavori necessari"

I lavori alla cremagliera? "Non sono funzionali al suo ripristino". Il sindaco Giacomo Santi e l’assessore Davide Bettini lanciano una smentita al consigliere Paolo Moschi, al senatore Manfredi Potenti e al presidente dell’associazione VolterraTreno Carlo GIustarini riguardo l’avvio della pulizia straordinaria del sedime della ferrovia come primo passo verso il ripristino della via ferrata. "Pochi giorni fa Rfi ha posto, in vari punti del tracciato, ulteriori e nuovi divieti di accesso e chiusure che stanno creando non poche difficoltà a cittadini residenti e frontisti ed in genere alla fruibilità pedonale e ciclabile di un itinerario, che è sempre stato di grande interesse ma mai gestito, manutenuto e valorizzato - dicono sindaco e assessore - L’amministrazione da tempo sta lavorando insieme alla Regione per garantire di nuovo la fruibilità del percorso. Nello stesso tempo l’amministrazione ha concordato con la Regione che, tra le priorità infrastrutturali regionali, venga inserito il progetto di riattivazione del collegamento ferroviario tra Volterra e Saline e l’adeguamento della tratta Cecina-Volterra. Nell’ottica di una sua sistemazione e valorizzazione temporanea, almeno come struttura legata al turismo lento, in attesa di un ripristino come nuovo collegamento su ferro, l’intero tracciato, corrispondente alla vecchia ferrovia è stato interessato da un progetto che ne prevede il suo inserimento in un cammino di interesse regionale, che parte dalla via Francigena e arriva fino al mare".