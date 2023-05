Rebus nuova piazza "La volevamo diversa ma sarà lo stesso bella" Illustrato il progetto

"I posti auto che perderemo in piazza del popolo saranno recuperati in piazza Alighieri", ha assicurato l’assessore ai lavori pubblici Marzia Fattori illustrando alla consulta di San Miniato come sarà la nuova piazza da realizzare con fondi Pnrr, i cui lavori prenderanno il via a gennaio 2024. Una piazza che è il cuore del centro, che versa in condizioni disastrate e in attesa di sistemazione da due decenni. "Non sarà l’attuazione del progetto che speravamo di poter fare – ha ammesso il sindaco Simone Giglioli –. Del resto siamo in un centro storico e la Soprintendenza, per quanto di compoetenza, ha frenato alcune idee che avevamo sugli arredi Innesti di verde) e sualcuni apsetti della sistemazione. Ma quella che abbiamo davanti è un’ottima opportunità che ci viene dai fondi Pnrr ed era giusto coglierla". A preoccupare, soprattutto, è la viabilità che dovrà cambiare e, appunto, la sosta: "Avremo una vera piazza – ha ribadito Fattori –. Non più una rotatoria". Gli stalli che salteranno in piazza del popolo spunteranno in piazza Dante: sulla strada, a lisca di pesce, perché la carreggiata che corre lungo la piazza sarà a senso unico e per andare da corso Garibaldi in direzione "riposo" si entrerà dentro la piazza stessa che ospiterà una carreggiata di marcia. Le perplessità? Non sono mancate? Le critiche? Neppure quelle. Ma è chiaro che ogni novità richiede sperimentazione e nuove abitudini. Il lavoro su piazza del popolo sarà completato con il rifacimento di via Conti fino a piazzetta del fondo: "Un lavoro altrettanto importante – ha ammesso Fattori – che richiederà un po’ di pazienza". Il progetto è stato illustrato ieri pomeriggio ai commercianti.

Carlo baroni