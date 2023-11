Re Tartufo apre le porte della corte. Ecco chi sono i nuovi ambasciatori. Città in festa tra cultura e cibo

Oggi la città apre le porte all’edizione numero 52 della mostra mercato del tartufo organizzata dalla Fondazione San Miniato Promozione. Un kermesse di eventi tra cultura, cibo, arte, curiosità di ogni sorta a partire da oggi, prima giornata. Alle 17 in piazza Grifoni, le associazioni culturali di San Miniato si uniscono per il Giubileo della Diocesi con una una rievocazione storica della consegna della bolla papale e con l’inaugurazione dell’esposizione dei documenti sulla nascita della Diocesi (a cui la sera seguirà la Cena degli Illustri all’Aula Pacis). Durante la cerimonia verranno nominati i nuovi ambasciatori del tartufo: monsignor Giovanni Paccosi, vescovo di San Miniato; Alessio Lubrani, responsabile 118 Empoli-Pistoia; Clara Svanera, giornalista e autrice di cultura e turismo; Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica; Patrizia Giunti, presidente della fondazione Giorgio La Pira; Maurizio Giani, direttore marketing e sviluppo nuove iniziative Herambiente. Mentre domenica alle 12 toccherà al campione del mondo di Spagna 1982 Alessandro Altobelli e ad Alberto Bollini, commissario tecnico della Nazionale Under 20 di calcio; entrambi diventeranno nuovi ambasciatori del tartufo sanminiatese. E sempre domenica il senatore Riccardo Nencini presenterà il suo libro "Solo" (alle 11 a Casa Tartufo). Alle 11.30 in biblioteca presentazione del libro "Il più buono del paese" di Saverio Bargagna, con Federica Antonelli. Ma questi sono solo alcuni degli assaggi che San Miniato propone. Anche i musei civici daccoglieranno i visitatori con le loro bellezze e con eventi speciali.

Carlo Baroni