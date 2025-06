Rassegna "Che estate ragazzi!". Cinque spettacoli di teatro gratis

SANTA CROCE

"Che estate ragazzi!". Torna la rassegna di teatro per bambini e ragazzi, e le loro famiglie, con cinque spettacoli a ingresso gratuito ai giardini sull’Arno a Santa Croce e al parco della Rimembranza a Staffoli. La rassegna è organizzata dal Comune di Santa Croce con la collaborazione di varie associazioni del territorio e Giallo Mare Minimal Teatro che si è occupata del pubblico più speciale: quello delle bambine, dei bambini e delle loro famiglie, che avranno l’opportunità di vedere spettacoli di grande qualità. Cinque appuntamenti sempre di mercoledì alle 18 in due differenti location del capoluogo e della frazione. Si comincia al parco della Rimembranza di Staffoli mercoledì 25 giugno con Cappuccetto Red di Matuta Teatro, sempre a Staffoli mercoledì 2 luglio sarà la volta di In scatola, produzione di Giallo Mare Minimal Teatro. Poi tre spettacoli a Santa Croce da mercoledì 9 luglio dove si potrà assistere a Fiabe in cerchio de Le Strologhe, stessa location mercoledì 16 per Il grande gioco dell’Oca di Giallo Mare Minimal Teatro e gran finale mercoledì 23 luglio con Gunteria Soup di Art Klamauk. Gli spettacoli sono indicati per la fascia di età 3-10 anni. E’ consigliata la prenotazione: Giallo Mare Minimal Teatro (0571 81629 o 0571 83758, mail a [email protected]), biblioteca comunale Adrio Puccini di Santa Croce (0571 30642, 0571 389850 o per mail a [email protected]).