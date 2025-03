Rapinatori in azione sotto la pioggia. I carabinieri sventano i loro piani: "Hanno tentato l’assalto alle Poste"

Attimi al cardiopalma ieri mattina in centro storico a San Miniato. Pare che malviventi avessero deciso di entrare in azione proprio mentre l’attenzione di tutti era sull’allerta maltempo, fra strade chiuse, smottamenti, e frane. Ma l’azione è finita nella rete dei carabinieri della compagnia di San Miniato, che hanno mandato all’aria tutti i piani. A nulla sarebbe valsa la fuga o il tentativo di nascondersi (uno, pare, anche sotto una macchina in sosta). Il tutto sotto gli occhi dei passanti e anche dei commercianti che, quando hanno capito cosa potevano significare quei movimenti dei carabinieri fra via Iv Novembre e piazza Grifoni, hanno iniziato a scambiarsi messaggi sul gruppo WhatApp per avvertirsi fra loro di prestare attenzione. Qual era l’obiettivo? In città sono tutti convinti che avessero deciso "di assaltare l’ufficio postale", in prossimità del quale sarebbero stati rinvenuti zaino e borse vuote. Ma sull’operazione dei militari dell’Arma c’è riserbo e nessun dettaglio viene fornito, probabilmente, per accertamenti ancora in corso. Stando al racconto dei cittadini e dei commercianti tuttavia i soggetti sospetti (non si sa quanti) "sono stati fermati". E, ci riferisce un commerciante che ha assistito alla scena, proprio vicino all’ufficio postale – dove "uno di questi soggetti avrebbe tentato di nascondersi" – sarebbe stata "ritrovata anche una pistola" (non si sa se vera o giocattolo). E’ ipotizzabile che, appunto, sia stata una tentata rapina all’ufficio spostale (dove c’era una sola dipendente) sventata con un’azione lampo e a tenaglia dei carabinieri fra la zona dell’ufficio e Corso Garibaldi dove c’era una macchina sospetta.

Carlo Baroni