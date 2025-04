Semina il panico nei negozi del centro, la rabbia dei commercianti: “Situazione insostenibile”

Pontedera (Pisa), 27 aprile 2025 – In pochi minuti ha seminato il panico tra i negozi nel pieno centro di Pontedera. Ieri pomeriggio intorno alle 14.45 un trentenne di origine straniera, che alcuni commercianti garantiscono di aver già visto girare tra i negozi nei giorni scorsi con fare minaccioso e che era già stato segnalato alle forze dell’ordine, ha ferito tre persone, tre negozianti, prima di essere fermato dalla polizia. Un tour della follia iniziato subito nel primo pomeriggio, con il furto di una cintura da Calliope, proseguito poi sempre in piazza Cavour, a due passi dal Municipio, nella profumeria Marionnaud dove, prima si è messo in tasca un tester di Jean Paul Gaultier poi, dopo che una promoter ha avvisato la commessa di quanto visto, la stessa commessa ha chiuso la porta e chiesto all’uomo di riconsegnare il prodotto rubato. Ma lui si rifiuta, tira un pugno e una bottigliata di vetro in testa alla commessa. Subito le giunge in soccorso la collega.

L’uomo è minaccioso, lei si para il viso e le arriva un colpo sulla mano, con un coltellino o comunque con un oggetto contundente. Oggetti che poi non sono stati subito rinvenuti, le indagini sono proseguite nel pomeriggio sul corso e nel pieno centro di Pontedera. Il sangue a terra e le commesse doloranti. Lui esce e subito entra nel vicinissimo negozio di telefonia, anche qui si impossessa di un apparecchio e ferisce il commesso di origine pakistana con i soliti oggetti usati poco prima. Le tre persone sono state poi curate all’ospedale, una ragazza ha è stata curata con venti punti di sutura ad una mano. L’uomo si è poi allontanato verso via Palestro e in questa zona è stato fermato e portato in commissariato per le procedure d’arresto.

“La situazione è insostenibile, da risolvere quanto prima – le parole di scoraggiamento di Alessandro Lonsi, presidente del Centro commerciale di Pontedera – non ci interessa da dove arrivasse questo soggetto, se da Empoli o cittadine limitrofe. Le commesse hanno bisogno di sicurezza nel proprio posto di lavoro e nella città in cui vivono. Massima solidarietà alle commesse per quanto accaduto nel negozio. Però ora bisogna fare qualcosa di concreto”. Gli fa eco Confcommercio. “Siamo di fronte all’ennesimo grave episodio di aggressione a Pontedera. Questo episodio conferma in modo inequivocabile come la situazione sia ormai del tutto intollerabile: Pontedera non è più una città sicura. È giunto il momento di agire con determinazione” il duro commento del presidente Federico Pieragnoli.

“Chiediamo al sindaco di assumersi immediatamente la responsabilità – prosegue – nel richiedere un incontro urgente con il Prefetto. In caso contrario, saremo costretti ad intervenire direttamente e con forza sollecitando e mettendo in campo ogni azione necessaria per contrastare questa pericolosa e intollerabile deriva”. “Dall’estate scorsa – dice Lorenzo Nuti, presidente Confcommercio Pontedera – abbiamo lanciato ripetuti allarmi, promuovendo anche una manifestazione insieme ai commercianti e al Ccn. Questo episodio deve segnare un punto di svolta: non possiamo più accettare che la sicurezza di imprenditori, cittadini e lavoratori sia messa quotidianamente a rischio. Esperiamo un sincero augurio di pronta guarigione alle commesse aggredite”.