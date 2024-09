Rally, torna il mito: "Tanti partecipanti"

CASCIANA TERME

Auto e motori protagonisti nel fine settimana con la 42esima edizione del Rally di Casciana, edizione che ha già fatto intanto segnare il record di adesioni. Ben 113 saranno gli equipaggi che prenderanno il via dalla piazza del mercato di Pontedera sabato sera alle 19.30, la partenza prevista per la prima macchina in gara, e arriveranno nel pomeriggio di domenica intorno alle 16.30 in piazza Garibaldi a Casciana Terme, questo l’orario previsto di arrivo del vincitore sotto il traguardo. La gara riveste è di particolare importanza perché rappresenterà come già lo scorso anno la penultima tappa della Coppa Rally di Zona 7 Toscana. Il rally è organizzato dalla Laserprom 015. Per la prima volta verranno proposte le vetture storiche, quelle che andranno ad animare il primo Historic Casciana Terme.

Un’idea che vuole riportare sulle strade della provincia pisana, sui percorsi delle prove speciali di questa gara iconica, le vetture che ne hanno fatto la storia. Sensazioni e performance sportive che ripoteranno molti appassionati e addetti ai lavori agli anni ruggenti delle corse su strada. Il programma della due giorni del Rally di Casciana è stato presentato ieri mattina nel salone delle Terme alla presenza del sindaco di Casciana Terme Paolo Mori e dell’assessore allo sport del comune di Pontedera Mattia Belli.

"Siamo molto soddisfatti per il grande numero di partecipanti iscritti alla gara – ha detto Gianni Lazzeri presidente del comitato organizzatore – segno questo la competizione piace, il percorso è stimolante e l’organizzazione è in grado di dare il necessario sostegno".

Il tracciato è lo stesso della passata edizione e attraverserà quindi i territori di Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Castellina Marittima, Montecatini Val di Cecina, Pontedera e Riparbella con la superprova di Pontedera. "Questa gara è un mito per il nostro territorio, una tradizione che si porta avanti da decenni – ha sottolineato Mori – un evento che mi ricorda di quando ero giovane e andavo sul percorso a vederla. Oggi sarà un’emozione ancora più grande vivere questa esperienza da sindaco anche perché credo molto allo sport come traino per l’immagine e la promozione del territorio e delle Terme".

Giuseppe Pino