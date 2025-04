“Ciao Rachele, eri speciale”. Lutto a Pontedera per la morte dell’operatrice sanitaria

Pontedera, 28 aprile 2025 – Lutto a Pontedera per la morta di Rachele Ielpo, 55 anni, operatrice socio sanitaria a Pontedera. La donna, sposata e madre di un figlio, è scomparsa nella giornata di domenica a causa di una malattia.

“Rachele – dicono i colleghi operatori dell’ospedale Lotti di Pontedera – era una persona speciale, sempre pronta ad offrire un sorriso, una parola di conforto, un gesto di aiuto a chiunque ne avesse bisogno. La sua dedizione e umanità non conoscevano limiti, e la sua presenza in reparto era una fonte di forza e serenità per pazienti e colleghi. La sua grande sensibilità e la capacità di prendersi cura degli altri, con discrezione e compassione, erano qualità che la rendevano una figura amata e rispettata da tutti".

“Il vuoto che lascia è incolmabile, e il dolore che ci accompagna è immenso. In questo momento di dolore profondo, i colleghi dell’ospedale "Lotti" si uniscono dunque in un abbraccio sincero ai familiari di Rachele, condividendo il loro lutto e la loro sofferenza”.

“Rachele – dicono ancora i suoi colleghi di Pontedera – la tua bontà, la tua professionalità e il tuo spirito di servizio continueranno a vivere nei ricordi di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerti. Rimarrai sempre fonte di ispirazione. Con affetto e gratitudine”.