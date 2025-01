"Qui resta ancora l’ombra dei rifiuti"

"Alia ha rinunciato alla realizzazione del rigassificatore a Pontedera, ma non all’ampliamento della discarica di Gello", dice Fratelli d’Italia, con Diego Petrucci e Alessandro Capecchi. "L’assessora Monni ci ha comunicato di aver ricevuto una lettera da Alia che spiegava di non essere più interessata al rigassificatore di Pontedera. Quanto detto dall’assessore da una parte ci può anche far piacere, ma nella maniera più assoluta non ci mette a riparo dall’ampliamento di quell’impianto perché ci sono più soggetti che hanno manifestato l’interesse e perché comunque il piano continua a prevedere l’ampliamento di Gello".

"Per scongiurare l’ampliamento sarebbe bastato votare a favore del mio emendamento che ne stralciava la possibilità – aggiunge Petrucci –, invece il Pd ha votato fermamente contrario prendendosi tutta la responsabilità di mantenere in essere quella norma. Rimango basito dalla vicenda della lettera di Alia perché non sappiamo chi l’abbia mandata, se è un atto ufficile, se risulta al protocollo della Regione Toscana. Su questo cercherò di fare chiarezza quanto prima, richiedendola con apposito accesso agli atti".

"Ho collaborato attivamente con i consiglieri regionali – spiega Matteo Bagnoli (foto), capogruppo FdI in consiglio comunale a Pontedera - per proteggere il territorio da questo devastante progetto di ampliamento. Purtroppo il Pd regionale per l’ennesima volta si è voltato dall’altra parte davanti alle preoccupazioni per la salute dei cittadini e le conseguenze di impatto per il territorio".