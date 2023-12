Qui nacque Del Bravo. Il palazzo in restauro. Pezzo di grande storia

Un palazzo importante di San Miniato tornerà all’antico splendore. Si tratta di un’iniziativa privata: la casa, da decenni era un condominio e tale tornerà ad essere. Ma completamente restaurato e con appartamenti che si affacciamo sulla valle più bella della città della Rocca. Il palazzo è un pezzo di storia: è la casa dove nacque il grande musicista e maestro Angiolo Del Bravo. La stessa strada, dove insiste l’immobile, porta il nome del compositore e sulla facciata della casa c’è la lapide che ne ricorda la figura di insigne interprete. Sul territorio la banda de La Scala porta il nome di Del Bravo e in piazza Duomo c’è un monumento – un mezzo busto in bronzo – a lui dedicato. Ricordiamo anche le sue figlie – Giuseppina e Nadina Del Bravo – vissero tutta la loro vita in via Paolo Maioli, nel Palazzo Taviani. Del Bravo nacque a San Miniato nel 1865 e morì nel 1919. Il palazzo, dove nacque, da oltre un decennio, per problemi strutturali non era più abitato. La proprietà – abbiamo appreso – è stata ceduta ad un impresa che sta effettuando lavori di qualificazione e restauro completo. Tornerà ad essere vissuto. Avrà un bella facciata che saprà valorizzare quella lapide che ricorda uno dei figli illustri della città.