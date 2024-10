Quattromila euro ad Agbalt da La Perla e Gioco del Ponte

MONTECALVOLI

Il presidente della polisportiva La Perla di Montecalvoli, insieme ad alcuni consiglieri e a un rappresentanti del Gioco del Ponte, ha consegnato l’assegno di 4mila euro ad Agbalt, l’Associazione genitori di bambini affetti da leucemia e tumori ricoverati nel reparto di oncoematologia peditrica dell’ospedale Santa Chiara di Pisa. La somma è stata raccolta nel corso della consueta festa che la polisportiva ha organizzato a settembre, come ogni anno, e che questa volta ha visto la straordinaria e molto apprezzata partecipazione dei figuranti del Gioco del Ponte di Pisa che hanno sfilato per le strade di Montecalvoli. "Siamo stati ricevuti dal presidente di Agbalt, Mirco D’Aversa, e da alcuni volontari nella loro struttura a Pisa – le parole di Simone Pistolesi, presidente polisportiva La Perla – Struttura molto efficiente con appartamenti e luoghi ricreativi dove vengono ospitate le famiglie, molte volte provenienti da lontano, dei bambini e ragazzi degenti nel reparto reparto di oncoematologia pediatrica del Santa Chiara per essere curati dalle loro malattie molto impegnative a volte anche con lunghe degenze. E’ stato un momento emozionante quando D’Aversa ci ha illustrato gli alloggi e ci ha spiegato la grande mole di lavoro che viene svolta dagli operatori volontari della struttura. Prendiamo atto di questa splendida realtà e ringraziamo tutti loro per l’impegno costante e quotidiano che svolgono con passione e dedizione. Siamo orgogliosi di avervi dato una mano". La manifestazione annuale che la polisportiva La Perla di Montecalvoli organizza sempre a settembre, rappresenta il compleanno della bella realtà di Montecalvoli. Realtà che si occupa soprattutto di bambini e ragazzi che possono cimentarsi in moltissime disciplime sportive.