Quattro nuovi appartamenti popolari: "Senza alcun consumo di territorio"

MONTOPOLI

Quattro nuovi appartamenti di edilizia resindenziale pubblica sono stati inaugurati in via Dante a Capanne. Sono stati realizzati in un edificio acquistato dal Comune da un privato grazie al contributo della Regione di poco superiore a 740mila euro e passato al patrimonio di Apes, Azienda pisana per l’edilizia sociale. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha voluto sottolineare con la sua presenza l’importanza di questo taglio di nastro. "Si tratta – ha detto Giani – della prima consegna di un immobile di edilizia pubblica dopo l’approvazione del Piano casa regionale, con il quale investiamo oltre 50 milioni di euro per accrescere il patrimonio di alloggi pubblici. Le politiche abitative sono fondamentali e sono qui anche per ribadire il nostro impegno, insieme a Comune e gestore, per dare una risposta concreta ai bisogni delle famiglie".

Con Giani è intervenuta l’assessora al sociale e alla casa Serena Spinelli. "Questa di Montopoli è una nuova acquisizione di immobili che fa parte del progetto regionale degli ultimi anni finanziato con 16 milioni di euro ai fini di consentire l’acquisto di immobili già presenti sul territorio – le parole di Spinelli – Questi appartamenti daranno risposta a quattro famiglie, sono belli e ben curati, a dimostrazione che si può fare edilizia residenziale pubblica dando risposte anche di qualità. Un’operazione che rientra anche nella nuova ottica di incrementare il patrimonio di alloggi pubblici ma senza consumo di suolo. Un lavoro di squadra per il quale ringrazio l’amministrazione comunale, in particolare il sindaco Giovanni Capecchi e la vicesindaca Linda Vanni e Apes".

Presenti per Apes l’amministratrice unica Chiara Rossi e la direttrice Romina Cipriani. "Rivolgiamo un pensiero agli inquilini e chiediamo loro di collaborare per mantenere così questi appartamenti – le parole di Rossi – A loro va l’augurio di una buona nuova vita". Le quattro famiglie assegnatarie entreranno in possesso oggi stesso delle loro nuove abitazioni. Si tratta di quattro nuclei familiari in graduatoria che finalmente possono coronare il loro sogno. Ne restano una cinquantina di famiglie ancora in attesa. "Grazie alla proficua collaborazione tra gli uffici comunali, lavori pubblici, edilizia privata e casa, ai tecnici di Apes e alla Regione – le parole del sindaco Capecchi e della vice e assessora al sociale Linda Vanni – Questo è un esempio concreto di quanto la politica possa fare per rispettare un diritto universale come il diritto alla casa".

g.n.