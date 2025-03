Quattro denunciati per abbandono rifiuti

BIENTINAQuattro denunciati per abbandono rifiuti dal comando territoriale Buti Bientina della polizia locale. Come già successo altre volte, nella località Isola, sono stati abbandonati lastre in eternit, ingombranti e altra immondizia. Gli autori dello scempio sono stati individuati e identificati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e agli approfonditi accertamenti effettuati dagli agenti. Oltre al procedimento penale (rischiano ammende fino a 26mila euro e l’arresto fino a 2 anni), i trasgressori saranno obbligati a rimuovere i rifiuti e bonificare l’area a proprie spese. "Si tratta di una piaga senza tregua – commenta il comandante territoriale di Buti Bientina Andrea Trovarelli – che ci vede impegnati quotidianamente nel contrasto a questi comportamenti illeciti. Invitiamo i cittadini a non affidarsi ai cosiddetti ’svuotacantine’ che offrono lo smaltimento a prezzi modici con la promessa di conferire i rifiuti in discarica. È importante ricordare che la responsabilità penale ricade anche su chi affida i propri rifiuti a soggetti non autorizzati". L’assessora all’ambiente del Comune di Bientina, Desirè Niccoli, sottolinea "l’importanza della vigilanza e della prevenzione" e "l’impegno costante della polizia locale grazie al quale molti illeciti vengono scoperti e i responsabili individuati e sanzionati". Il dirigente della polizia locale Francesco Frutti ha espresso il suo ringraziamento agli agenti e al comandante territoriale per "l’ottima attività di indagine svolta e per l’impegno profuso nell’individuare gli autori dei reati".