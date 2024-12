Quaranthana. Prossimi eventi

La stagione del teatro Quaranthana, comunale di San Miniato, riprenderà a gennaio. Venerdì 17 Stefano Santomauro, comico e monologante, vincitore del primo posto nella finalissima del Super Open Mic nel famosissimo Zelig di Viale Monza di Milano, si esibirà in "God save the sex". Un monologo al vetriolo, una bomba surreale che affronta il delicato e attualissimo tema del sesso nella tipica cifra comica di Stefano Santomauro: mai scontato, mai leggero, sempre fedele alla realtà. L’appuntamen to successivo sarà il 31 gennaio. La compagnia Teatro Invito presenterà "Dove sono le lucciole", con Stefano Bresciani e Fabio Scaramucci, per la regia e drammaturgia di Luca Radaelli.