Quando un’impresa fa storia: "Da 30 anni specializzati nel mercato del lusso a livello mondiale"

CASTELFRANCO

Un’azienda che vanta mezzo secolo di esperienza dei primi soci fondatori e trent’anni di crescita, innovazione, ricambio generazionale. E’ Professional Crust Spa di via De’ Calzolari a Castelfranco di Sotto, specializzata nella rifilatura, selezione e commercio di croste e pelli wet blue.

Il marchio Professional Crust compie 30 anni, ma i primi soci, Maurizio Stefanelli e Luciano Bini, lavorano insieme da mezzo secolo. Per venti anni, tra i primi Settanta e i primi Novanta, sono stati fianco a fianco in altre realtà imprenditoriali. Poi, nell’ottobre del 1994, la decisione di dar vita a Professional Crust. E ora, a distanza di sei lustri, possono tagliare questo importante traguardo nel contesto imprenditoriale della zona del Cuoio.

Negli anni nel management dell’impresa di via De’ Calzolari sono entrati i figli di Stefanelli e Bini – Simone e Cristiano – che stanno dando la loro impronta nel solco della tradizione e dell’innovazione insieme ai genitori e ai soci storici Adelindo Mazzantini e Antonio Scarnato (che fin dai primi anni è l’amministratore unico della società). Professional Crust ha quasi 30 dipendenti diretti. Molti di questi fanno parte della squadra dall’inizio di Professional Crust, nel 1994. Personale fisso, non su chiamata quando c’è più bisogno di lavoro. E questa è un’ulteriore garanzia della professionalità dell’impresa di via De’ Calzolari.

"Quella di Professional Crust è una bellissima storia imprenditoriale di due persone che sono una l’opposto dell’altra, ma forse proprio per questa loro diversità sono riuscite a creare qualcosa di importante – raccontano Cristiano Bini e Simone Stefanelli – Siamo una delle poche aziende specializzate in croste wet blue e vitelli conciati e selezionati di primissima scelta. Lavoriamo 5mila croste al giorno e 16mila vitelli al mese. La nostra specializzazione è il mercato del lusso, ovvero le concerie e le imprese della filiera moda che servono i più importanti marchi del lusso a livello mondiale".

Le pelli arrivano da macelli di Olanda, Svizzera, Francia e Italia. I migliori al mondo e con una tracciabilità garantita. Il futuro sarà ancora all’insegna del ricambio generazionale coniugato alla professionalità. E’ di quest’anno la costruzione di un nuovo capannone di oltre 1.000 metri quadrati come ulteriore spazio logistico. A giorni sarà pronto anche il nuovo sito internet che andrà a completare e implementare la proposta dell’azienda a servizio dei clienti e dei fornitori basata su puntualità, quantità e qualità.

Molto apprezzata dai clienti anche la consulenza personalizzata. L’imminente lancio del nuovo sito internet aziendale è un ulteriore messaggio di apertura e nuova visione del marketing. A questo va aggiunta un’altra prerogativa fondamentale che Professional Crust ha sviluppato negli ultimi anni, il lavoro e la crescita sostenibili.

"Abbiamo fatto installare pannelli solari per un totale di 62 kw e stiamo per concludere l’accordo per entrare a far parte di una comunità energetica locale – spiegano ancora Cristiano Bini e Simone Stefanelli – E’ in corso di completamento il passaggio a muletti solo elettrici e stiamo molto attenti allo smaltimento dei rifiuti e riciclo di tutti i sottoprodotti".

Le sfide del Distretto conciario di Santa Croce in questo momento difficile sono ancor più complicate. Ma Bini e Stefanelli lanciano un messaggio di speranza: "Tutti insieme dobbiamo farci forza e crederci, perché siamo un punto di riferimento per il mercato della pelle nel mondo; il cambiamento strutturale che stiamo vivendo va affrontato con passione, volontà e nuove idee".