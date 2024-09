Pusher in fuga perde la giacca. E i carabinieri ci trovano la droga

Ancora controlli dei carabinieri della compagnia di San Miniato finalizzati alla repressione del fenomeno della detenzione di sostanze stupefacenti nelle aree prospicenti la riserva naturalistica, con particolare riguardo alle frazioni di Orentano, Villa Campanile e Galleno nel Comune di Castelfranco e di Staffoli nel Comune di Santa Croce: due zone, anche alla luce delle recenti inchieste degli ultimi giorni, che hanno dimistrato di essere crocevia strategico dei malviventi legati al mondo delle droga.

I militari della Stazione di Castelfranco, durante uno specifico servizio di controllo del territorio, mentre transitavano su una strada costeggiante le propaggini delle Cerbaie, hanno notato un movimento sospetto di persone all’inizio di un uliveto presente lungo la strada. Scesi dall’autovettura per controllare cosa stesse accadendo, i carabinieri hanno intravisto alcuni soggetti che, alla vista dei militari, in una frazione di secondi, si sono dati a precipitosa fuga a piedi nella zona boschiva circostante, perdendo un giacchetto da uomo, al cui interno è stata rinvenuta droga già suddivisa in dosi.

I carabinieri hanno così sequestrata sostanza stupefacente come cocaina, marijuana ed eroina rispettivamente per un peso complessivo di circa 20 grammi, 3 grammi e 18 grammi. Sono in corso indagini. La boscaglia ed i suoi bivacchi - nonostante il pressante lavoro - restano un riparo per i pusher che nelle Carbaie accolgono decine di consumatori. Il tuto a dimostrare la complessità del fenomeno nella zona.

C. B.