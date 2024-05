"Puntiamo alla riapertura della linea Vada-Pisa"

Proseguono gli incontri sul territorio da parte della lista civica Fauglia Democratica. Tappe nei giorni scorsi ad Acciaiolo. Durante il confronto sono – si apprende – emersi i problemi della frazione, in primo luogo quelli relativi alla messa in sicurezza dell’abitato dalle piene fluviali dovute alle forti piogge, che nel novembre scorso provocarono la tracimazione del Rio Conella. A questo scopo servono interventi idraulici importanti per i quali, ha ricordato Alberto Lenzi, "la Regione Toscana ha preso impegni precisi". "La competenza a realizzare una cassa di espansione sul Rio Cascine, affluente del Rio Conella che a sua volta confluisce nel Tora – ha detto Lenzi – è infatti del Genio Civile. Fauglia Democratica chiederà con forza che sia accelerato l’iter per mettere in sicurezza il territorio". Sul tavolo anche il tema del traffico ferroviario. "Nell’incontro è stato ricordato che, il 31 dicembre scorso, il consiglio Comunale ha approvato un ordine del giorno sulla riapertura della linea Vada-Pisa ai convogli passeggeri. "L’opportunità è offerta dai fondi del Pnrr e dalla scoperta del nuovo anfiteatro romano di Volterra, che indurrà molti turisti a recarsi dal capoluogo alla città etrusca", ha spiegato Lenzi.