Pulizia e decoro della cittadina: "Novità per spazzatrice e tombini"

SANTA CROCE

La pulizia delle strade con la spazzatrice e la manutenzione dei tombini contro gli allagamenti. Le novità messe in cantiere dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Giannoni. "La spazzatrice da anni non adempiva a pulire a rotazione molte strade della cittadina – le parole della vicesindaca Sonia Boldrini – Da sabato scorso abbiamo fatto fare anche quelle strade che non venivono spazzate. Appena avremo l’ordinanza pronta richiesta alla polizia municipale comunicheremo tramite il sito comunale gli orari di quelle vie che temporaneamente subiranno una modifica nell‘orario e nel giorno dello spazzamento. Stiamo lavorando su un nuovo piano per la spazzatura di tutta la cittadina chiediamo la vostra collaborazione e ci scusiamo per i disagi iniziali. Per qualsiasi chiarimento, segnalazioni o vostra necessità, vi preghiamo di contattare esclusivamente il Comune Ufficio Ambiente che sarà a vostra completa disposizione".

Capitolo tombini. Questa volta le indicazioni portano la firma dell’assessore Enzo Oliveri. "Molti mi scrivono per dirmi che vorrebbero puliti i tombini perché sono pieni o perchè hanno timore che se viene un fortissimo temporale non ricevono l’acqua e potrebbero allagarsi i garagi come nel novembre scorso – il post di Oliveri – La precedente amministrazione, purtroppo, ci ha lasciato nel bilancio solo alcune migliaia di euro e con questi soldi non possiamo far pulire tutti i tombini. Per questo motivo chiedo la vostra collaborazione. Fotografate, se possibile, il tombino davanti casa vostra e inviate la foto sul gruppo ’Segnalazioni per il comune di Santa Croce sull’Arno’ scrivendo la via e il numero civico, dopodichè passerà un operaio del Comune per vedere quali sono quelli da pulire subito, gli altri tombini verranno invece puliti appena ci saranno i soldi nel bilancio. Capisco la situazione e tanti di voi saranno scontenti ma è meglio dire le cose come stanno anziché non dire niente. Vi invito a non fare commenti negativi. Cerchiamo di fare i lavori fatti bene per l’interesse di tutti".