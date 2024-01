"Pulizia argini dell’Arno: cosa è stato fatto da giugno a oggi?"

"Cosa è stato fatto per mettere in sicurezza gli argini dell’Arno a Santa Croce dal 15 giugno, quando è stata approvata una mozione in consiglio comunale che impegnava il sindaco e la giunta a sollecitare la Regione Toscana, la direzione regionale lavori pubblici, il Consorzio 4 Basso Valdarno e il Genio Civile, a oggi?". Lo chiede il consigliere comunale Alessandro Lambertucci, capogruppo dell’opposizione Per un’altra Santa Cropce che ha presentato una interriogazione alla sindaca Giulia Deidda.

"Con la mozione votata a metà giugno 2023 – spiega Lambertucci – si sollecitava a fare tutto il necessario per mettere in sicurezza gli argini dell’Arno attraverso la totale pulizia delle arginature e la rimozione degli arbusti e attraverso la completa rimozione dell’isola di sabbia se necessaria in modo da garantire, così, il regolare deflusso delle acque, specialmente nei giorni di piena, nel tratto del territorio comunale. Cosa è stato fatto?". Dalla parte di San Miniato sono stati completati i lavori di risagomatura dell’argine.