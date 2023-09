Pronta la festa dello sport. Tutte le attività a Casa Bonello. Sono 44 le associazioni in pista

Attesi centinaia di ragazzi. Con loro anche le famiglie. Al centro lo sport, in tutte le sue declinazioni. Domenica 1 dalle 14.30 alle 19, a Casa Bonello torna laFesta dello sport, con diverse novità. Tante le iniziative organizzate dalle numerose associazioni del territorio per un ricco programma promosso dalla Consulta dello Sport, dal Comune di e dall’associazione Sport e solidarietà in collaborazione con Uisp – Zona Cuoio. Sono 44 le associazioni che hanno aderito, tra quelle in rappresentanza di moltissime discipline sportive e quelle di Protezione Civile che permettono lo svolgimento della festa in sicurezza. Torna il "Passaporto del piccolo sportivo", la tessera che, attraverso la partecipazione alle diverse attività proposte dalle associazioni, dà diritto ad una timbratura per ogni disciplina provata fino ad un massimo di dodici, un modo per consentire alle bambine e ai bambini di conoscere e sperimentare i vari sport per poi scegliere quale praticare. Una volta completato il passaporto, si avrà diritto ad un gadget offerto dal Comune, con il sostegno della Vesta Corporation.

"Anche in questa edizione, prosegue l’inserimento di nuovi sport che, fino ad ora, non erano mai stati rappresentati, come le attività subacquee, il ping pong, la pallanuoto e gli scacchi – dice l’assessore allo sport Loredano Arzilli -. Tutte le associazioni si sono molto impegnate per organizzare questa manifestazione, dimostrandosi collaborative con l’amministrazione e, per questo, le ringrazio". "Questa manifestazione sta crescendo moltissimo, ne è una testimonianza il fatto che alcune associazioni ci hanno contattato addirittura da altri territori per poter partecipare con una rappresentanza – aggiunge Arzilli –. Uno speciale ringraziamento alla Vesta per l’acquisto dei gadget da donare a chi completa il ‘Passaporto del piccolo sportivo’. Casa Bonello, dopo le bellissime esperienze delle due edizioni precedenti, si conferma uno spazio funzionale a questa manifestazione che, ogni anno, cresce sempre di più".