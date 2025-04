Professore arrestato. Al lavoro i periti

Perito della procura e consulente della difesa – si apprende– sono al lavoro sulla capacità di testimoniare delle due studentesse che confermerebbero la versione della ragazza che accusa di avances a sfondo sessuale un suo insegnante. A fine maggio, ci sarà l’incidente probatorio che servirà a cristallizzare la testimonianza delle due amiche – entrambe minorenni – della presunta vittima. Sono i passi della vicenda giudiziaria con al centro il docente, finito ai domiciliari, con l’accusa di violenza sessuale e molestie nei confronti di una studentessa all’epoca dei fatti minorenne, e di condotte inopportune nei confronti di altre studentesse. Una caso, scoppiato all’inizio del mese, quando è stata eseguita la misura cautelare disposta dal gip per il 60enne che è difeso dall’avvocato Andrea Massaini.

La macchina difensiva, è già in moto da settimane: il legale sta svolgendo indagini e raccogliendo elementi da portare sul tavolo del giudice per allontanare l’insegnante dal quadro accusatorio che gli viene contestato. I fatti sarebbero accaduti nell’anno scolastico 2021-22, in un istituto superiore di Pontedera, durante le lezioni, a volte quando il professore chiamava l’allieva alla lavagna per le interrogazioni. Il docente – secondo il racconto della presunta vittima – avrebbe anche molestato fisicamente la ragazza. Un’allieva che confidò le attenzioni "proibite" del docente ad un altro insegnante, il quale avrebbe informato subito la dirigenza scolastica. Scattò la querela e partirono le indagini del commissariato di Pontedera.

Nelle settimane scorse Il 60enne fu fermato dagli agenti all’interno dell’istituto dove insegnava e condotto alla propria abitazione. All’esito dell’incidente probatorio l’avvocato Massaini ha poi intenzione di chiedere che il docente – che respinge tutte le accuse – sia rimesso in libertà o, in seconda ipotesi, che gli venga applicata una misura meno afflittiva.

Carlo Baroni