Primo maggio sotto la Rocca. Sindacati, corteo e comizio

Primo maggio a San Miniato che ospiterà la manifestazione dei sindacati del Valdarno. Si tormna a filare per le strade del centro. Le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e uil di Pisa, in occasione della Festa dei Lavoratori, organizzano una manifestazione sindacale della zona del Comprensorio del Cuoio che si svolgerà mercoledì primo maggio a San Miniato. Ecco il programma:

9.15: ritrovo in Piazza Eufemi (parcheggio in Piazza Benvenuti); alle 10 corteo per le vie cittadine; alle 11 comizio di Alessandro Gasparri, segretario generale Cgil Pisa, in piazza Dante Alighieri.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione – informa l’amministrazione comunale della città della Rocca – la viabilità subirà alcune modifiche: sarà installato il divieto di sosta in piazza Dante Alighieri, dalle 8 alle 13 e sarà istituito il senso unico di marcia in Corso Garibaldi, nel tratto compreso tra piazza Dante e l’intersezione con via Conti.