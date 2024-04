Primo maggio. Guida agli eventi

VALDERA

Eventi, mostre e concerti per il primo maggio in Valdera, nonostante il meteo non lasci ben sperare per la giornata di domani. Festa tradizionale a Lari, dove l’associazione La Rosa organizza la decima edizione della giornata. Al teatro, alle 16, è previsto un dibattito tutto al femminile sulla precarietà e sulla sicurezza sul lavoro. Dibattito preceduto da un intervento di Ottolina Tv sulla manipolazione dell’informazione. Nelle due piazze del borgo invece si alterneranno per tutta la giornata concerti di vari generi, cori, street band, interventi dal palco; nella terrazza spettacoli per bambini; live-painting al castello, poi saranno presenti il bar, la birreria, gli stand eno-gastronomici con prodotti a km 0, le bancarelle delle associazioni e il mercatino dell’artigianato dalla mattina fino al dopocena. Primo maggio è tempo anche di sagre. La Pubblica Assistenza di Palaia, con il patrocinio del Comune, presenta la 47° edizione della Sagra del Crostino. Nel pomeriggio, ci sarà uno spettacolo comico e artistico presentato da ‘Tuttotorna’, a cui seguirà l’intrattenimento musicale con la cover band di Renato Zero, Zero D’Era. La Corale Valdera organizza la XXIV Sagra del Prosciutto e dei Baccelli a Peccioli.

Il primo maggio lungo la strada provinciale della Fila, si potranno gustare prosciutto, baccelli e altri prodotti locali per pranzo, merenda e cena, accompagnati da un mercatino dell’artigianato. La tradizione prosegue poi il 5 maggio con la Festa sulle Serre. Primo maggio è musica con il Pontedera Music Festival che presenta il Trio Tharsos in concerto alle 16.30 all’auditorium Piaggio. Composto da Ludovico Mealli, Leonardo Ascione e Fabio Fornaciari, il trio si forma nel 2021 e ha radici nel Conservatorio ‘Cherubini’ di Firenze, dove i tre musicisti diventano amici. Infine primo maggio e musei con l’apertura straordinaria del Museo Piaggio di Pontedera. Aperto anche il museo di Villa Baciocchi a Capannoli con la possibilità di vedere le stanze dedicate alla storia e all’archeologia e di visitare i sotterranei. Chiuso per restauro invece il museo zoologico.