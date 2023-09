Primizie a km zero a Pontedera: Il ritorno del mercatino

Torna la frutta e la verdura in piazza Trento. Là, dove per quasi 50 anni un banco a gestione familiare era diventato punto di riferimento in centro rinominando il largo "piazza delle Erbe", da lunedì della prossima settimana arriverà il mercatino de La Spesa in Campagna, promosso dalla CIA (Confederazione Italiana Agricoltori Etruria). Si ridefinisce quindi il calendario dei mercatini di Coldiretti e CIA a Pontedera. Il lunedì questo mercatino si sposta quindi da piazza Madre Teresa di Calcutta a piazza Trento, il martedì è confermato in piazza Unità d’Italia (piazza della stazione), il mercoledì è confermato in piazza Peppino Impastato ed il giovedì resta in piazza Trieste. E completa la settimana il mercato settimanale del venerdì in piazza del mercato. Saranno due inizialmente i banchetti che sbarcheranno da lunedì (ore 8-12.30 circa) in piazza Trento, uno di frutta e uno di verdura.

"Questa nuova location ha tutte le carte in regola per avere successo – ci scommette Leonardo Puccioni dell’azienda agricola Mastrociliegia di Lari, per tre anni di fila vincitore del premio Ciliegia d’Oro – noi porteremo la nostra frutta di stagione con tutte le nostre qualità. A noi piace instaurare un rapporto con i clienti che ormai ci riconoscono per le nostre varietà di frutta ormai introvabili, dalla pesca tigrata alla susina Coscia di Monaca. Adesso siamo alla fine della stagione estiva e lunedì saremo presenti con 3-4 varietà di pesce, fichi, pere, prugne, susine e così via". Alla verdura ci pensa invece Stefania Marmugi, dell’omonima azienda agricola di Staffoli. "Le persone stanno apprezzando sempre di più i prodotti a km zero, vogliono tornare a mangiare bene, cose genuine – dice Marmugi – arrivare in centro sarà un beneficio soprattutto per le persone più anziane che faticano a spostarsi e non vogliono andare al supermercato".

Luca Bongianni