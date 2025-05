Primi ai Nursing games: "Complimenti agli studenti"

In occasione della giornata internazionale dell’infermiere è stato organizzato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, in collaborazione con l’Università di Pisa e con l’Ordine delle Professioni infermieristiche, un evento formativo nell’ambito del quale si sono svolti i cosiddetti “Nursing Games”. All’evento sono stati invitati gruppi di studenti iscritti al corso di laurea in Infermieristica dell’Università di Pisa, appartenenti ai 5 Poli didattici: quello centrale di Pisa e quelli decentrati di Livorno, Pontedera, Lucca e Massa.

Durante i Nursing games agli studenti viene chiesto di eseguire un test sulle competenze teoriche e prove di simulazione per le competenze tecniche; ad ogni studente viene conferito dalla giuria un punteggio individuale, che va poi a contribuire al punteggio complessivo per ciascun polo. Tra i migliori piazzamenti nelle tre categorie (primo anno, secondo anno e terzo anno) vi sono stati studentesse e studenti di tutti i poli decentrati afferenti alla Azienda USL Toscana nord ovest. Inoltre il polo di Pontedera ha ottenuto il primo posto nella classifica generale, portando a casa il trofeo generale dei Nursing games per questo anno.

"Si tratta di un risultato che conferma la qualità della formazione che viene svolta nei nostri Poli decentrati – hanno commentato il direttore del Dipartimento infermieristico Andrea Lenzini e il direttore della Formazione Francesco Niccolai -. Nel ringraziare gli studenti e le studentesse per l’impegno profuso, desideriamo ricordare l’importanza del lavoro svolto dalla rete dei tutor di simulazione, dalla rete dei tutor clinici e dal personale dei nostri Poli didattici. Con l’Università di Pisa abbiamo avviato da molto tempo un percorso virtuoso di integrazione".

Gli studenti che hanno preso parte ai Nursing games del polo di Pontedera: Andrea Meucci, Chiara Verricelli, Alessia Moneghini, Valeria Bacciardi, Valentina Martino, Luisa Luci, Mangherita Belcari, Ginevra Tozzini, Matteo Albanesi, Luigi De Feo, Giulia Ruggero Domi, Giulia Zocco, Giulia Pardini, Giulia Lelli, Vittoria Circostaa. Accompagnati dai tutor di simulazione: Rossana De Luca, Chiara Funghi, Martina Maglieri, Rosangela Paradiso, Caterina Pieri, Alessandra Gherarducci. E dal coordinatore di tirocinio Manila Gualtieri.