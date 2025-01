Preso a sassate l’autobus dei tifosi del Pontedera

Pontedera, 11 gennaio 2025 – Appena entrato nella sala stampa, Leonardo Menichini si sofferma per congratularsi privatamente con il collega Diego Longo, poi commenta la vittoria (quarto risultato utile consecutivo): “E’ stata una vittoria molto importante sia per noi che per i nostri avversari. Siamo riusciti a fare gol noi, ma ho visto un ottimo Sestri nel primo tempo, nel quale abbiamo preso qualche situazione di pericolo. Nel secondo invece abbiamo fatto qualcosa in più noi, prendendo tre punti importanti. Però c’è ancora da lavorare, anche se questa vittoria ci dà morale, ci dà continuità e ci permette di inserire al meglio i nuovi arrivati. La squadra si è battuta bene e questo fa ben sperare, ma dobbiamo stare con i piedi per terra perché il campionato è difficile e competitivo”. La sfida al Sivori ha segnato il debutto di Jacopo Scaccabarozzi, sul quale Menichini si è espresso così: “Ci ha dato geometria, palleggio, equilibrio, è un giocatore intelligente. Ma non sottovaluterei la prestazione della squadra, che voleva questo risultato. Probabilmente chi la sbloccava per primo vinceva e ci siamo riusciti noi grazie ad una bella giocata di Ianesi. Siamo felici per noi, per la società, per i tifosi”. Il tecnico del Pontedera sa che la strada intrapresa è quella giusta: “Era importante dare continuità a questa classifica e non prendere gol. Sono tutte cose che ci porteranno a lavorare con maggiore serenità, anche se questo campionato si decide all’ultima giornata, perché c’è grande equilibrio. Quindi bisogna volare bassi e sacrificarsi, queste prerogative devono esserci sempre. Alla fine credo che questa vittoria sia giusta, anche se ho visto un ottimo Sestri Levante, che ha delle qualità”. Purtroppo il finale di gara è stato macchiato da un grave episodio di violenza del quale sono stati vittime i tifosi del Pontedera. Il loro pullman è stato preso a sassate poco fuori dallo stadio, subendo ingenti danni. Per lo spavento una tifosa ha avuto un malore ma per fortuna in maniera non grave. I tifosi sono comunque rientrati con lo stesso pullman e la società granata ha fermamente condannato il gesto.