Presepe artistico Cigoli La culla della Natività

CIGOLI

La Natività di Gesù al centro della Terra Santa tra odori, profumi, musiche in un percorso tra storia e religione. E’ il presepe artistico di Cigoli che verrà inaugurato alle 21,15 di venerdì 6 dicembre e sarà aperto alle visite tutti i giorni, dal 7 dicembre al 12 gennaio, dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30. E’ la ventitreesima edizione del presepe artistico che i volontari della parrocchia della Madonna Madre dei Bimbi allesticono per l’ammirazione dei tanti fedeli e visitatori. Lo scorso anno le presenze sono state oltre 25mila, da tutta Italia e anche dall’estero. Per informazioni e prenotazioni visite collettive con pullman contattare il 347 2634642, oppure la mail [email protected] (sito internet www.madrebimbicigoli.it, istragram @presepeartisticocigoli).

Il presepe artistico di Cigoli coniuga la ricerca estrema del dettaglio con l’alta tecnologia, in una realizzazione di ’tipo palestinese’, per questo motivo è stato definito come il presepe tecnologico più grande della Toscana. "L’edizione 2024 vedrà un paesaggio completamente rinnovato e con una completa e diversa disposizione dei luoghi salienti della vita di Gesù – spiegano i presepisti – Il tema di quest’anno è "Tu sei il Santuario di Dio", la Madonna con l’incoronazione diventa il Tempio del Signore. Proprio quest’anno ricorre il centenario dell’Incoronazione della Madonna Madre dei Bimbi del nostro santuario, voluta dal popolo il 13 luglio 1924 alla presenza del cardinale Pietro Maffi e ricordata lo scorso 13 luglio alla presenza del cardinale Pietro Parolin e di un gran numero di fedeli".

"Il visitatore appena entra nella chiostra, zona di passaggio per arrivare al presepe – aggiungono i volontari che hanno allestito la Natività – si troverà sulla sinistra rappresentate delle scene di vita quotidiana e poi di fronte alla città di Betlemme. Proseguendo si arriva alla Grotta fulcro del presepe dove il visitatore può ammirare la Sacra Famiglia realizzata con statue di sessanta centimetri di altezza proprio per far emergere questa scena su tutto il resto. Poi al Monte degli, la valle del Cedron per, Gerusalemme, il fiume Giordano che, anche se geograficamente non è coì dislocato, non poteva mancare nel nostro presepe, vista l’importanza di questo fiume nella vita di Gesù".

g.n.