Presepe a Roffia. Un successo di pubblico

Il Presepe Artistico di Roffia, frazione di San Miniato, ha concluso la sua edizione con grande successo, salutando centinaia di visitatori che, per settimane, hanno potuto ammirare la maestria e la bellezza delle sue opere. Situato nel cuore del piccolo borgo, questo presepe rappresenta una tradizione che unisce arte, storia e devozione, creando ogni anno un’esperienza unica. Il lavoro di allestimento è frutto dell’impegno di un team di volontari che, con passione e dedizione, lavorano per mesi alla preparazione. "Ogni anno,- dice il presidente dell’ Associazione Andrea Lavecchia - la chiusura del presepe artistico di Roffia segna non solo la fine di un periodo di intensa attività culturale, ma anche l’inizio dei preparativi per la prossima edizione, che promette già nuove emozioni e sorprese per il 2025. L’ultimo giorno di visite è stato il 12 gennaio scorso.