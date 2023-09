Stasera alle 21.30, nella biblioteca del palazzo del Seminario si terrà la presentazione del volume "San Miniato 1622. Nascita di una diocesi", un testo del compianto archivista della diocesi Graziano Concioni, che ripercorre gli eventi che portarono alla elevazione di San Miniato a sede episcopale il 5 dicembre 1622. Interverrà il professor Gaetano Greco, docente di Storia moderna all’Università di Siena ed esperto di storia delle istituzioni ecclesiastiche in epoca moderna.

La presentazione si inserisce nell’ambito degli eventi del Giubileo della diocesi a 400 anni dalla sua fondazione. E’ questo un anno di grandi efsteggiamento per un traguardo rilevanti di questa diocesi che comprende 18 comuni della città metropolitana di Firenze e delle province di Pisa e Pistoia. Una dicoesi antica menzionata per la prima volta nell’VIII secolo in una pergamena del 788.