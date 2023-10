"Premio per l'Azienda Vinicola e Ricettiva Podere Marcampo di Volterra"

Grande soddisfazione per Claudia Del Duca dell’azienda vinicola e ricettiva Podere Marcampo, da tempo associata Cia Etruria, premiata in questi giorni a Palazzo Vecchio. In occasione dei trenta anni del Movimento Turismo del Vino, che ha siglato l’apertura delle cantine alle visite esterne, è stato assegnato un riconoscimento alle aziende virtuose che si sono distinte in Toscana per alcune caratteristiche. Nel caso di Podere Marcampo il premio è stato conferito per la ricettività. Un’azienda ventennale che nel 2007 ha fatto la sua prima vendemmia mentre due anni dopo da quello che era un rudere ristrutturato è partita l’attività agrituristica. Oggi Podere Marcampo è un b&b in grado di offrire servizi appetibili tanto per i connazionali quanto per i turisti stranieri. "Facciamo le degustazioni di vino- spiega Del Duca- e i corsi di cucina. Mentre le prime coinvolgono anche moltissimi italiani, quando si tratta di cucina sono gli stranieri i principali fruitori dell’offerta". Intanto, anche per l’azienda bio di Claudia Del Duca si è conclusa una delle vendemmie più difficili degli ultimi anni a causa del clima impazzito. "Purtroppo- sottolinea- è andato perso circa il 30% del prodotto ma la qualità è di alto livello poiché raccogliendo solo i grappoli più belli inevitabilmente si ottiene una selezione molto meticolosa". L’imprenditrice è tornata dal capoluogo toscano con un premio che la gratifica. "Nel settore agricolo è in costante aumento la presenza femminile, tanto che anche a Firenze le titolari delle cantine premiate erano quasi tutte donne".