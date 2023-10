Premio Mazzinghi a Marcello Lippi: "Da qui è partita la mia avventura"

"Da qui sono partito ad allenare, il Pontedera calcio è stata la mia squadra professionistica e visto come è andata, direi che mi ha portato abbastanza bene". Le lacrime nel rivedere quei calci di rigore che ci hanno regalato i Mondiali del 2006 e tanti ricordi legati proprio ad Alessandro Mazzinghi, il pugile pontederese due volte campione del mondo protagonista in questo weekend di celebrazioni. L’allenatore Marcello Lippi ieri sera ha ritirato il premio Mazzinghi, giunto alla sua seconda edizione, nella cornice del Teatro Era. "Con Sandro ci siamo visti tante volte, un grande pugile, un grande personaggio". Il premio consegnato dall’amministrazione comunale è andato invece al Club Scherma Valdera "in quanto questa società – ha ricordato il sindaco Matteo Franconi – incarna i valori di Mazzinghi, ha raggiunto anche recentemente importanti vittorie ma con il progetto Schermabilità è attiva sul territorio in aiuto degli altri". Lo stesso Franconi ha annunciato che domani, insieme ai figli di Mazzinghi, David e Simone, farà richiesta ufficiale per ospitare a Pontedera i campionati italiani di pugilato, per quello che potrebbe essere l’ennesimo riconoscimento al "Ciclone di Pontedera" che portò la città sul tetto del mondo.

l.b.