Premio letterario. Ecco il nuovo bando

L’Associazione Culturale Capannese è pronta per la 19esima edizione del premio letterario "Renato Fucini". Il concorso in lingua italiana è aperta tutti gli scrittori italiani e stranieri. La partecipazione prevede l’invio di un elaborato all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. Sono cinque le sezioni del concorso: racconto adulti, poesia adulti, racconto ragazzi, poesia ragazzi, racconti o poesie collettive della scuola primaria. L’iscrizione al concorso, come tradizione, è completamente gratuita e di lavori che saranno premiati, all’esito delle valutazioni, saranno poi pubblicati in un’antologia. La premiazione, come da tradizione, si svolgerà il prossimo 30 novembre al Cinema Teatro di Capanne e il premio dovrà essere ritirato dagli autori che saranno dichiarati vincitori. Gli elaborati dovranno pervenire entro il prossimo 21 giugno.