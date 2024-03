Premiati ventiquattro atleti: "Chiave al merito sportivo"

CASTELFRANCO

La "Chiave al merito sportivo" a due società di karatè e kickboxing e pugilato. Si tratta del Team Nava e del Team Starfighter Noi Sport. Il sindaco Gabriele Toti e il vicesindaco con delega allo sport Federico Grossi hanno premiato le due realtà sportive per i risultati conseguiti e per l’opera di diffusione di valori sani attraverso lo sport. Sono 24 gli atleti hanno ricevuto la "Chiave al merito sportivo". Per il Team Karate Nava Alessio Tarantino, Matteo Tarantino, Alessio Casalini, Leonardo Scutaro, Elia Moscillo, Olga Giuntini, Rashid Parisi, Luca Benvenuti, Emma Sabatini, Alessio Guazzini, Matteo Guazzini, Matteo Neri, Luca Mastromarino, Mattia Devifienti, Filippo Ivone, Lavinia Alcamo, Agnese Castellano e Daniel Kurmanaliev. Per il Starfighter Noi Sport Fabio Celestre, Dario Kazazi, Simone Colella, Mirko Scali, Jonathan Degisi e Marta Schiavi.

"E’ giusto organizzare momenti come questo, dove riteniamo doveroso conferire un riconoscimento per ciò che questi atleti hanno ottenuto e per l’impegno che i loro allenatori, maestri e insegnanti ci mettono nel formare loro tecnicamente e umanamente, diffondendo una scala valoriale sana, sempre col sostegno prezioso e irrinunciabile dei genitori", ha detto il sindaco Toti. "E’ una premiazione semplice, ma dal grande valore simbolico – ha aggiunto Grossi – Lo sport non solo aiuta a tenersi in forma ma a crescere stando insieme, con rispetto del prossimo, compagno o avversario che sia. Castelfranco ha un tessuto sociale veramente ricco, che anche per questo va sostenuto garantendo strutture e spazi adeguati".

Simon Nava: "I risultati che abbiamo ottenuto in Italia e all’estero sono merito del lavoro di tutti, perché i ragazzi si impegnano costantemente, sabato 13 aprile avremo un importante evento internazionale, che fra atleti e accompagnatori vedrà arrivare circa 2000 persone". Alessio Schiavi: "Siamo una società giovane, che alla kickboxing ha aggiunto di recente il pugilato, siamo partiti che eravamo in 4 e adesso siamo 35, siamo soddisfatti".