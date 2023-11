"Poste Italiane: Inaccettabile Protrarsi della Chiusura Ufficio Postale Capannoli"

"È inaccettabile il protrarsi della chiusura dell’ufficio postale di Capannoli a quasi 2 mesi". Lo scrive il consigliere d’opposizione Mattia Cei. "Poste lo scorso ottobre – continua – aveva comunicato che per consentire i lavori del Progetto POLIS -Casa dei servizi di cittadinanza digitale- l’ufficio postale di Capannoli sarebbe rimasto chiuso al pubblico dal 12 ottobre fino al giorno 23 novembre. Ieri invece dell’apertura Poste ha comunicato che rimarrà ancora chiuso fino al 9 dicembre. Le Poste rappresentano un servizio essenziale per i cittadini e per questo motivo il protrarsi a quasi 2 mesi della chiusura dell’ufficio postale comporterà notevoli disagi".