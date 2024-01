Post diploma, Pontedera Orienta. Dagli Its alle università e accademie

PONTEDERA

Dopo il diploma: università, Istituti tecnologici superiori (Its), corsi di formazione. Cosa fare? La scelta non è facile anche perché le offerte sono innumerevoli. Pontedera Orienta è uno dei supporti agli studenti per districarsi. La due giorni è iniziata ieri nel Villaggio Scolastico a cura di Itis Marconi, Itcg Fermi, Ipsia Pacinotti, Liceo classico e scientifico XXV Aprile e Liceo linguistico e scienze umane Montale. Sono un migliaio i ragazzi e le ragazze dell’ultimo anno degli istituti superiori pontederesi. Alla conferenza stampa di presentazione di Pontedera Orienta, ieri mattina nell’aula magna del Fermi, sono intervenuti l’assessora regionale Alessandra Nardini, Antonietta Scognamiglio, consigliera provinciale delegata alla scuola, l’assessore alla scuola di Pontedera, Francesco Mori, i dirigenti degli istituti superiori cittadini o docenti da loro delegati.

Le proposte variano dagli Its Academy toscani, gli Istituti tecnologici superiori, con proposte di due anni di studio post-diploma dal turismo alla meccanica, dall’agro-alimentare alla moda, dall’informatica all’energia, alle università e accademie. Presenti Normale e Sant’Anna di Pisa, Scuola superiore mediatori linguistici di Pisa e Unicollege Ssml di Firenze, Accademia Navale, Centro di addestramento paracadutismo e guardia di finanza, Iulm di Milano e agenzia Cultural care au pair, Modartech di Pontedera e Accademia Italiana di Firenze, Ied (Istituto europeo di design) e Laba (Libera accademia di belle arti) di Firenze e Naba (Nuova accademia di belle arti) di Milano.

L’Università di Pisa quest’anno è a Pontedera Orienta con un punto informativo e con conferenze che coprono tutte le discipline (umanistiche, agraria e veterinaria, scienze matematiche, fisiche e naturali, medicina e farmacia, scienze giuridiche, economiche e sociali, ingegneria). Or.a.co.li., finanziato dalla Regione Toscana e coordinato dall’agenzia formativa Copernico. Un gruppo di studentesse e studenti è di supporto logistico e affianca colleghe e colleghi durante la due giorni. Pontedera Orienta termina oggi.

