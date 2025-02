Porto ingiustificato di coltelli e martello. Un ventisettenne finisce nei guai

Porto ingiustificato di armi e oggetti atti a offendere. Con questa accusa i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Volterra hanno denunciato all’autorità giudiziaria un extracomunitario ventisettenne. I militari dell’Arma hanno controllato l’uomo mentre era alla guida di un’auto. Nel corso dell’identificazione il soggetto ha

mostrato segni di nervosismo, per cui gli operanti hanno deciso di procedere a perquisizione veicolare nel corso della quale sono stati rinvenuti nel bagagliaio, un coltello della lunghezza di 24 centimetri (13,5 di lama), un taglierino di 12,5 centimetri (6 di lama) ed un martello. L’uomo non ha fornito alcuna valida giustificazione in relazione al possesso di questi oggetti che sono stati posti sotto sequestro.