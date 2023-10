Ponteginori piange Vincenzo Violante: Montecatini ricorda una figura storica

E’ la storia di un pezzo di Ponteginori e di Montecatini che se ne va. E’ la storia di chi ha messo anima e cuore in questa terra, lasciando la propria tanti anni fa. E’ scomparso Vincenzo Violante, classe 1942, storico imprenditore agricolo dell’Alta Valdicecina, anima gloriosa della Confederazione Italiana Agricoltori e ex consigliere comunale. Violante combatteva con un male che non ha lasciato speranza, anche se fino alla fine ha lottato come un gigante. I funerali si terranno oggi alle 15 nella chiesa della frazione di Querceto. "Se ne va una figura storica del nostro territorio - dice Stefano Berti -. Di lui ho sempre apprezzato la grande acutezza, perché le sue prese di posizione non erano mai superficiali. Si percepiva che Vincenzo era una persona che studiava leggeva e che sapeva ascoltare".