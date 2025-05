Pontedera, sabato prossimo torna la Camminata del Sorriso

Pontedera, 28 maggio 2025 – Sabato prossimo, 31 maggio, terza edizione della "Camminata del Sorriso", con partenza dal centro sportivo Bellaria dalle ore 15 e vari percorsi ( di 3, 4 e 7 chilometri ) che si snoderanno nel territorio cittadino. Lo scopo è quello di stare assieme in maniera divertente, fare movimento e al tempo stesso sensibilizzare sulla sindrome di Williams.

Partecipazione gratuita e iscrizione sul posto, con la possibilità per i partecipanti di fare donazioni libere, che saranno destinate all'ospedale pediatrico Meyer e all'associazione Persone Williams Italia. Sarà distribuito materiale omaggio e non mancheranno momenti di intrattenimento e tante sorprese per i bambini.

«L'obiettivo, come sempre, è cercare di abbracciare un numero ancora maggiore di persone e sensibilizzare il più possibile la popolazione su un tema che riguarda un po' tutti. Donare è bello e fa bene all'anima. Chi è venuto l'anno scorso alla camminata è rimasto estremamente sorpreso della felicità che si percepiva nell'aria. Soprattutto nei bambini», spiega l'organizzatore Federico Peporini.

Quest'anno ci saranno alcune novità, come l'incontro di Pet Therapy che si svolgerà a fine camminata e che sarà suddiviso per fasce di età. Tra il materiale a disposizione magliette, borracce, ombrelli, borse e altro che l'Associazione Nazionale Persone Williams ha donato e che sarà messo a disposizione dei partecipanti all'evento tramite donazione libera.

«Abbiamo inoltre effettuato degli incontri con diverse prime elementari del territorio di Pontedera alle quali abbiamo donato bolle di sapone, stickers dell'evento e materiale informativo della camminata», aggiunge Peporini.

Le iscrizioni verranno effettuate direttamente sul posto e ci saranno 400 pacchi gara marchiati "Meyer" con all'interno generi alimentari offerti dalla Unicoop sezione Valdera e materiale vario, oltre che a vari gadgets che verranno rilasciati al termine della camminata.

Come nella precedente edizione non mancheranno musica, trucca bimbi, bolle di sapone gratuite per tutti i bambini e un grande murales dove poter lasciare la propria dedica della giornata. L'obiettivo è superare i 370 partecipanti dello scorso anno così da raccogliere ancora più fondi.