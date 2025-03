Gira con una pistola giocattolo e spara un colpo, 16enne denunciato

Pontedera, 25 marzo 2025 – Girava con una pistola, poi risultata una replica fedele della Beretta Fs, quelle in dotazione alle forze dell'ordine, a cui era stato tolto il tappo rosso, nascosta sotto la felpa, esibendola agli amici nei pressi della stazione ferroviaria e del terminal bus di Pontedera.

Per questo un 16enne, di origini marocchine, è stato denunciato dalla polizia alla procura del Tribunale per i minorenni di Firenze per procurato allarme e accensione ed esplosioni pericolose, in quanto è stato accertato che il ragazzo precedentemente aveva esploso un colpo a scopo dimostrativo.

E' successo venerdì scorso, una pattuglia della polizia ferroviaria in servizio alla stazione di Pontedera è stata avvicinata da un cittadino che segnalava, nei pressi delle pensiline delle fermate dei pullman, un gruppetto di sei adolescenti, tre ragazze e tre ragazzi, di cui uno aveva nascosta, sotto la felpa, una pistola. Nel frattempo è giunta al commissariato un'analoga segnalazione. I ragazzi sono stati individuati ma alla vista della polizia, sono scappati in diverse direzioni, mettendo a grave rischio la propria incolumità personale, tra l'incredulità delle tante persone presenti, attraversando di corsa e senza guardare, strade come la Tosco Romagnola, e riuscendo comunque a dileguarsi.

Dopo circa mezz'ora, una pattuglia ha riconosciuto due dei ragazzi fuggitivi seduti su una panchina delle fermate dei pullman, e chiesto ausilio di un'altra pattuglia, ha bloccato le vie di fuga, rendendo vano il tentativo del ragazzo di scappare nuovamente, mentre la ragazza è rimasta ferma. Nel tentativo di fuga al 16enne cadeva una pistola. Portati in ufficio, il 16enne è stato denunciato mentre la ragazza, italiana 14enne, è stata affidata ai genitori. Verrà comunque segnalata al Tribunale dei Minorenni insieme agli altri quattro ragazzi scappati, tutti minorenni stranieri che sono stati identificati.

La pistola, riproduzione della Beretta Fs in dotazione alle forze dell'ordine, priva di tappo rosso e con tre proiettili a salve, è stata sottoposta a sequestro penale.

L'episodio, spiega un comunicato del commissariato, "si è verificato in una zona altamente frequentata da cittadini e passeggeri del terminal bus e della ferrovia, negli orari di punta di un pomeriggio di un giorno feriale e avrebbe potuto avere gravi conseguenze soprattutto per i ragazzi segnalati che, per sfuggire al controllo, hanno rischiato di essere investiti da auto e pullman in quel momento transitanti lungo le strade, attraversate con incoscienza e senza guardare".